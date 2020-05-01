Днем 1 мая возле деревни Беличи произошло ДТП

Источник материала: Слуцк Город





Днем первого мая возле деревни Беличи произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat и Renault Laguna.

Водитель Volkswagen, выезжая со второстепенной дороги пояснил, что его ослепило солнце и поэтому он не пропустил Renault. В результате чего, Renault съехало в кювет. В ДТП никто не пострадал.







