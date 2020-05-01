«Консерву» продезинфицировали. Смотрите, как это происходит и не пугайтесь

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 1 мая 2020 года два молодых парня подъехали на автомобиле и припарковались за торговым центром «Дидас-Персия».





Затем облачились в защитные костюмы, взяли оборудование для дезинфекции и прошли в здание, по адресу Куйбышева, 33.





Там располагается известное арт-пространство «Консерва».





Зачем? Наверняка, для дезинфекции!















