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«Консерву» продезинфицировали. Смотрите, как это происходит и не пугайтесь
01.05.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 1 мая 2020 года два молодых парня подъехали на автомобиле и припарковались за торговым центром «Дидас-Персия».
Затем облачились в защитные костюмы, взяли оборудование для дезинфекции и прошли в здание, по адресу Куйбышева, 33.
Там располагается известное арт-пространство «Консерва».
Зачем? Наверняка, для дезинфекции!
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Сегодня, 1 мая 2020 года два молодых парня подъехали на автомобиле и припарковались за торговым центром «Дидас-Персия». Затем облачились в защитные костюмы, взяли...
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