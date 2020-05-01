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Правительство планирует потратить до 6 млрд рублей на поддержку экономики Беларуси
Источник материала: ОНТ
Чтобы минимизировать последствия мировой эпидемиологической ситуации, правительство Беларуси может потратить до шести миллиардов рублей на поддержку экономики и социальной сферы – ранее такие цифры называли в Совмине.
Меры поддержки окажут и отдельным отраслям, которые сегодня наиболее уязвимы. Это предусмотрено Указом Президента.
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Чтобы минимизировать последствия мировой эпидемиологической ситуации, правительство Беларуси может потратить до шести миллиардов рублей на поддержку экономики...
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