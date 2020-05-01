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«Вы продолжаете оказывать помощь, спасать жизни». Белорусских медиков трогательно поздравили с 1 Мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это видео адресовано тем, кто Первомай отмечает на работе. Прежде всего, это, конечно, медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владислав Мужиченко, председатель областного комитета профсоюза работников здравоохранения:
Многие из вас отмечают этот праздник на своих рабочих местах. Вы продолжаете оказывать помощь населению, спасать чьи-то жизни. Эти жизни – это чьи-то близкие, родственники, друзья, может быть, просто даже знакомые, которые верят в ваш профессионализм, ваши знания и умения. Огромное вам спасибо!
Алеся Коваленко, председатель ППО УЗ «Новополоцкая ЦГБ», психолог:
От нас требуется выдержка, от нас требуются знания, от нас требуется сила духа.
Светлана Брауфер, председатель ППО ГУЗ «Полоцкая ЦГБ», врач лабораторной диагностики:
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«Вы продолжаете оказывать помощь, спасать жизни». Белорусских медиков трогательно поздравили с 1 Мая
Новости Беларуси. Это видео адресовано тем, кто Первомай отмечает на работе. Прежде всего, это, конечно, медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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