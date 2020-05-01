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«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «И в памяти, и в семейном альбоме…» К акции с таким названием приглашает присоединиться Витебский областной краеведческий музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый, кто хочет увековечить память о героических подвигах своих родных в годы Великой Отечественной войны, может прислать по электронной почте или принести лично фотографии солдат и детей Победы. К ним важно добавить биографию, при возможности – аудио или письменные воспоминания. В общем, все то, что касается героического прошлого тех, кто сражался за мир.
Ксения Дружкова, экскурсовод Витебского областного краеведческого музея:
Из личных историй, как известно, складывается вся история народа. Все данные будут не только аккумулироваться в музее, но и станут частью большого международного проекта «Лица Победы», который уже объединил более 150 миллионов фото, а значит, и судеб.
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«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных
Новости Беларуси. «И в памяти, и в семейном альбоме…» К акции с таким названием приглашает присоединиться Витебский областной краеведческий музей, сообщили в...
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