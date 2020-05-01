Сергей Клишевич: основная форма социальной поддержки в условиях COVID-19 — возможность продолжать работать

Источник материала: Вороновская газета





Основной формой социальной поддержки в условиях COVID-19 является возможность продолжать работать. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич.

«Сегодня основная форма социальной поддержки — это возможность продолжать работу, а также сохранение трудовых коллективов на предприятиях, в том числе градообразующих, — отметил Сергей Клишевич. — Для сравнения, карантин в большинстве стран ЕС не предполагал каких-либо выплат физическим лицам, а также отсрочки коммунальных платежей и аренды. Беларусь как социально ориентированное государство не могла пойти по аналогичному пути, оплачивая карантин за счет личных средств своих граждан. Также хотелось бы обратить внимание, что те средства, которые выделяет Еврокомиссия, направлены в первую очередь на поддержку конкретных отраслей экономики и, в первую очередь, промышленности и транспорта. Это говорит о том, что конкурентная борьба никуда не исчезла и будет обостряться по мере выхода стран из карантина».

Парламентарий подчеркнул, что в Беларуси нет необходимости введения карантина. «В стране меры строгого карантина не вводились в первую очередь ради промышленности, поскольку остановка реального сектора сильнее всего отразилась бы на социальной ситуации, — сказал он. — Кроме того, длительная социальная депривация в жестких формах вместе с внешним информационным давлением приводят к ряду нежелательных последствий: депрессиям, асоциальному поведению. Все это можно отнести к «заслугам» коронапсихоза, о котором неоднократно говорил Президент», — пояснил он.

Сергей Клишевич добавил, что сегодня можно эффективно соблюдать меры социальной изоляции и дистанцирования, не прекращая при этом производственный процесс. «К, примеру, во время посещения Полиграфкомбината имени Якуба Коласа в Минске я отметил высокий уровень мер безопасности на различных производственных участках. Фактически предприятие закрыто для посторонних, а внешние контакты сотрудников минимизированы. Это позволяет избежать заражения по производственному принципу, — рассказал он. — Однако в свободное время необходимо ограничиться маршрутом «работа — дом» и избегать ненужных контактов. Безусловно, хотелось бы отметить выдержку, стойкость и собранность нашего населения и понимание им проблемы. С нашей же стороны (парламентариев. — Прим. БЕЛТА) слухам и разного рода интернет-вбросам нужно противопоставить живое, реальное общение с трудовыми коллективами».

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