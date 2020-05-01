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Скидки в торговых центрах и магазинах Минска в мае
Источник материала: ОНТ
Столичные универмаги не перестают радовать покупателей. В мае продолжается акция «День скидок». Размер дисконта будет составлять от 5% до 50%. Чтобы Вам было проще выбрать наиболее выгодные предложения, ONT.BY подготовил удобную инфографику.
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Столичные универмаги не перестают радовать покупателей. В мае продолжается акция «День скидок». Размер дисконта будет составлять от 5% до 50%. Чтобы Вам было проще...
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