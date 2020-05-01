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В Червенском районе нетрезвая водитель ехала с ребёнком на коленях

01.05.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 апреля около 17:40 в Червенском районе сотрудники ГАИ остановили машину, которой управляла нетрезвая женщина. 

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, во время несения службы инспекторы ГАИ обратили внимание на автомобиль Nissan Qashqai, который ехал возле деревни Уборки. За рулём машины находилась женщина, а у неё на коленях сидела девочка. 

Правоохранители подали водителю сигнал об остановке. Автомобилем управляла 35-летняя минчанка с дочкой. Медосвидетельствование показало, что в организме женщины содержалось около 2 промилле алкоголя. В отношении водителя составлен административный протокол. 

Несколько месяцев назад в Старых Дорогах был задержан нетрезвый водитель.

О мужчине сотрудникам ГАИ сообщила его жена – здесь подробности

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Новости Беларуси. 28 апреля около 17:40 в Червенском районе сотрудники ГАИ остановили машину, которой управляла нетрезвая женщина.  Как сообщает УГАИ УВД Минского...
 
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