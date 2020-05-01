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В Червенском районе нетрезвая водитель ехала с ребёнком на коленях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 апреля около 17:40 в Червенском районе сотрудники ГАИ остановили машину, которой управляла нетрезвая женщина.
Как
Правоохранители подали водителю сигнал об остановке. Автомобилем управляла 35-летняя минчанка с дочкой. Медосвидетельствование показало, что в организме женщины содержалось около 2 промилле алкоголя. В отношении водителя составлен административный протокол.
Несколько месяцев назад в Старых Дорогах был задержан нетрезвый водитель.
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Новости Беларуси. 28 апреля около 17:40 в Червенском районе сотрудники ГАИ остановили машину, которой управляла нетрезвая женщина. Как сообщает УГАИ УВД Минского...
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