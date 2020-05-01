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Покупка лекарств, продуктов и выгул питомцев: волонтеры организовали поддержку ветеранов

01.05.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Покупка лекарств, продуктов и выгул питомцев: волонтеры организовали поддержку ветеранов

В преддверии Дня Победы особое внимание ветеранам. Волонтёры готовы оказать любую помощь. Достаточно позвонить на горячую линию. А их только в Гродненской области более 20.

Участнику Великой Отечественной войны Ивану Невзорову волонтёры помогают регулярно. Но сегодня для него особый сюрприз – торт, цветы и письмо с тёплыми пожеланиями от молодёжи. Рядовой Невзоров с 17 лет в уже освобожденной Беларуси помогал ликвидировать бандформирования. В свои 93 еще полон сил, но на время пандемии решил остаться дома. Поэтому поддержка волонтеров весьма кстати.

Купить продукты, лекарства или погулять с собакой – это тот минимум помощи, который могут сегодня обеспечить молодёжные отряды. При этом обеспечение безопасности – на первом плане.

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В преддверии Дня Победы особое внимание ветеранам. Волонтёры готовы оказать любую помощь. Достаточно позвонить на горячую линию. А их только в Гродненской области...
 
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