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Названы имена лучших игроков чемпионата Беларуси по хоккею

01.05.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы имена лучших игроков чемпионата Беларуси по хоккею

Представители белорусских хоккейных клубов выбрали лучших игроков, арбитра и тренера по итогам чемпионата страны.

Голкипер солигорского «Шахтера» Максим Малютин признан самым ценным игроком Кубка Президента. В опросе он опередил представителей «Юности» Ивана Дроздова и Михаила Стефановича. Помимо этого, Малютин выиграл приз как лучший вратарь чемпионата страны.

Защитник номер один в Экстралиге – капитан «Юности» Андрей Антонов. Среди нападающих приз достался форварду «Немана» Никите Ремезову. Он же стал лучшим снайпером.

Также представители клубов отметили представителя судейского корпуса Владимира Наливайко. А лучшим тренером чемпионата Беларуси был признан наставник «Шахтёра» Юрий Файков.

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Представители белорусских хоккейных клубов выбрали лучших игроков, арбитра и тренера по итогам чемпионата страны. Голкипер солигорского «Шахтера» Максим Малютин...
 
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