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Диетолог рассказала, как приготовить нежирный шашлык в духовке

01.05.2020 18:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог рассказала, как приготовить нежирный шашлык в духовке

Как приготовить шашлык в домашних условиях, рассказала агентству «Москва» главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Мечтаете о шашлыке, но нет возможности выехать на природу? Дома можно сделать не хуже. Для этого понадобится духовка или гриль. Врач посоветовала отдать предпочтение нежирным сортам мяса: курице, индейке, кролику или телятине. Такое мясо менее калорийно и содержит меньше холестерина, а значит, лучше усваивается.

Также Антонина Стародубова посоветовала сделать диетический маринад с использованием лимонного сока, пюре из помидоров и натурального нежирного йогурта.

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Как приготовить шашлык в домашних условиях, рассказала агентству «Москва» главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина...
 
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