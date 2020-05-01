Диетолог рассказала, как приготовить нежирный шашлык в духовке

Источник материала: ОНТ

Как приготовить шашлык в домашних условиях, рассказала агентству «Москва» главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Мечтаете о шашлыке, но нет возможности выехать на природу? Дома можно сделать не хуже. Для этого понадобится духовка или гриль. Врач посоветовала отдать предпочтение нежирным сортам мяса: курице, индейке, кролику или телятине. Такое мясо менее калорийно и содержит меньше холестерина, а значит, лучше усваивается.

Также Антонина Стародубова посоветовала сделать диетический маринад с использованием лимонного сока, пюре из помидоров и натурального нежирного йогурта.

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