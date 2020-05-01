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Вырастут детские пособия и пенсии, отменят лимиты на посылки. Рассказываем в цифрах, что изменится в Беларуси с 1 мая

01.05.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наступление мая отмечено рядом новшеств: в Беларуси вступили в силу некоторые изменения. Выросли социальные пенсии и пособия при рождении детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, отменены месячные нормы на международные посылки.

Подборка майских изменений в материале Анастасия Ярощик-Корниенко.

Вырастут детские пособия и пенсии, отменят лимиты на посылки. Рассказываем в цифрах, что изменится в Беларуси с 1 мая

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Какие изменения ждут нас уже в этом месяце? Мы составили своего рода топ нововведений мая. На вершине нашего обзора – бюджет прожиточного минимума. По сути, это стоимость минимального набора благ и услуг, необходимых человеку.

Так, бюджет прожиточного минимума прибавил сразу на 3 %. Он составляет 246 рублей 78 копеек и будет действовать до конца июля. Дополнительно установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп.

Вырастут детские пособия и пенсии, отменят лимиты на посылки. Рассказываем в цифрах, что изменится в Беларуси с 1 мая

Автоматически пересматриваются привязанные к этой величине выплаты: социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет, а также некоторые пособия на детей.

Вырастут детские пособия и пенсии, отменят лимиты на посылки. Рассказываем в цифрах, что изменится в Беларуси с 1 мая

При рождении первенца размер выплаты составит 2467 рублей 80 копеек. С появлением в семье второго и последующих малышей – 3454 рубля 92 копейки.

Вырастут детские пособия и пенсии, отменят лимиты на посылки. Рассказываем в цифрах, что изменится в Беларуси с 1 мая

Вырастут детские пособия и пенсии, отменят лимиты на посылки. Рассказываем в цифрах, что изменится в Беларуси с 1 мая

С 1 мая отменяются лимиты и на посылки из-за рубежа. По сути, можно заказывать сколько угодно товаров, но стоимость одного заказа не должна превышать 22 евро, а его вес – 10 килограммов. В противном случае придется заплатить пошлину.

Вырастут детские пособия и пенсии, отменят лимиты на посылки. Рассказываем в цифрах, что изменится в Беларуси с 1 мая

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Замыкает наш рейтинг транспортный бонус – 50%-ная скидка для пенсионеров при проезде в поездах региональных линий эконом-класса.

Вырастут детские пособия и пенсии, отменят лимиты на посылки. Рассказываем в цифрах, что изменится в Беларуси с 1 мая

Эта скидка будет действовать до 30 сентября.

Люди в материале: Анастасия Ярощик-Корниенко

 
 
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Новости Беларуси. Наступление мая отмечено рядом новшеств: в Беларуси вступили в силу некоторые изменения. Выросли социальные пенсии и пособия при рождении детей,...
 
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