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«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

01.05.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда между Витебском и Брестом разница всего в несколько сантиметров. Белорусская федерация легкой атлетики впервые в истории нашей страны провела онлайн-турнир по толканию ядра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя правильнее все же сказать – дистанционный. Ведь участники были не виртуальными, а реальными. И единственное отличие от привычных состязаний в том, что спортсмены выступали не в одном месте, а на своих тренировочных базах.

Сергей Тулупов продолжит тему.

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

Пустые стадионы и трибуны, отсутствие тренировок. Сейчас это будни мирового спорта. Впрочем, всегда есть приятные исключения. В столь непростых условиях Белорусская федерация легкой атлетики нашла выход, организовав первый для нашей страны, да и всей планеты заочный турнир.

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

Идея, в общем-то, проста. Спортсмены находятся на своих тренировочных базах (в данном случае в Витебске и Бресте) и по очереди выполняют попытки. Камеры транслируют картинку в интернет. Таким образом, несмотря на расстояние, завязывается настоящая и реальная борьба.

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
На тренировках ты можешь показывать самые далекие метры. Но если нет реализации в конкурентной борьбе, на соревнованиях, тогда смысл теряется. Чтобы не потерять вот этот соревновательный тонус, мотив, мы и сделали эти соревнования.

Вадим Девятовский о переносе спортивных стартов: «Когда ты ещё год в напряжении побудешь, это не сильно хорошо психологически»

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

В первом онлайн-турнире приняли участие две пары спортсменов. Возможно, рядовому зрителю их имена еще не знакомы. Тем не менее, важно было сделать первый шаг и понять – нужны ли вообще такие старты? Реакция спортивной общественности не заставила себя ждать.

Вадим Девятовский:
Самые положительные отзывы. Я вчера разговаривал и с тренерами, и со спортсменами, и с болельщиками – у всех только положительные эмоции. Все соскучились по легкой атлетике, по спорту.

Конечно, мы уже думаем и о Татьяне Холодович, и о Анастасии Мирончик-Ивановой, и о всех наших олимпийцах. Я верю, что карантин сойдет, что скоро пандемия, скажем так, сбавит обороты, и уже будет возможность проводить нормальные соревнования.

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

О том, что все соскучились без соревнований, говорят и результаты турнира. К примеру, Олег Томашевич победил с личным рекордом – 20 метров и 10 сантиметров. Его визави в лучшей попытке показал 19,58.

Во второй паре не знал равных Илья Мисовский. Он повторил свое лучшее достижение в карьере – 19,77.

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

Дмитрий Кунац, тренер училища олимпийского резерва г. Бреста:
Это дает выход энергии, эмоций для спортсменов – с одной и с другой стороны. Надеюсь, соберет очень много зрителей, и они это оценят.

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

Илья Мисовский, победитель турнира:
Сложнее эмоционально подготовиться, сражаться с соперником своим. Я тренировался. Соревнований не было, чуть-чуть почувствовал.

«Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

Победители получили денежные призы, организаторы – неоценимый опыт, а зрители – подзабытые эмоции. В выигрыше остались все. Значит, нужно продолжать. Ведь даже участие в соревнованиях, пусть и дистанционных, заменяет месяцы тренировок.

Люди в материале: Сергей Тулупов, Вадим Девятовский, Дмитрий Кунац, Илья Мисовский

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Когда между Витебском и Брестом разница всего в несколько сантиметров. Белорусская федерация легкой атлетики впервые в истории нашей страны...
 
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