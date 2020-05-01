Александра Саснович номинирована на премию Кубка Федерации

















Также на эту премию номинированы Лейла Энни Фернандес (Канада), Карла Суарес Наварро (Испания) и Анастасия Севастова (Латвия). Голосование пройдет с 1 по 8 мая на официальном сайте Кубка Федерации.









Александра Саснович продемонстрировала самоотверженное выступление за Беларусь в упорном противостоянии со сборной Нидерландов в Гааге в феврале 2020 года. Уступая 1-2 по матчам, Саснович встречалась в четвертом матче с Аранчей Рус, где должна была одержать победу, чтобы продолжить борьбу за итоговую победу, однако она уступила в первом сете 0:6. Борясь с болью в левом запястье, она была в слезах в конце стартового сета, но смогла вернуться во второй партии и выиграть ее со счетом 7:5, в итоге одержав трех-сетовую победу в поединке — а затем присоединилась к Арине Соболенко, чтобы одержать победу в парном матче на решающем тай-брейке в третьем сете, отмечает tennis.by.





Александра уже дважды становилась обладательницей этой престижной премии: в 2016 году за матч против Канады (1 круг II Мировая группа), в 2017 — за матч против Швейцарии (полуфинал Мировой группы). Данная награда в апреле 2017 года была вручена Арине Соболенко, в 2011 году — Виктории Азаренко.





Премия "Heart Award" вручается с 2009 года тем теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и при этом являются примером смелости на корте и преданности команде. Данную награду вручают теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и являются примером мужества на корте и преданности своей сборной.





Победительница будет определена в результате голосования на сайте fedcup.com. Голосование будет открыто с 1 по 8 мая. Победительница будет объявлена 11 мая. Теннисистки, набравшие наибольшее количество голосов, получат денежный чек и смогут направить средства на благотворительные цели по своему усмотрению.



