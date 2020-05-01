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ДТП с участием косули: удар автомобиля для животного оказался смертельным
Источник материала: ОНТ
ДИКИЙ СЛУЧАЙ. Могилёвский район. На автомобильной дороге вблизи деревни Николаевка-3 произошла роковая встреча. На пути универсала Mazda неожиданно возникла косуля. Управлял машиной 34-летний мужчина. Дикая коза опрометчиво перебегала проезжую часть. Удар автомобиля для животного оказался смертельным.
Кадры с места аварии смотрите в «Тревожной кнопке»:
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ДИКИЙ СЛУЧАЙ. Могилёвский район. На автомобильной дороге вблизи деревни Николаевка-3 произошла роковая встреча. На пути универсала Mazda неожиданно возникла косуля....
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