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ДТП с участием косули: удар автомобиля для животного оказался смертельным

01.05.2020 18:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП с участием косули: удар автомобиля для животного оказался смертельным

ДИКИЙ СЛУЧАЙ. Могилёвский район. На автомобильной дороге вблизи деревни Николаевка-3 произошла роковая встреча. На пути универсала Mazda неожиданно возникла косуля. Управлял машиной 34-летний мужчина. Дикая коза опрометчиво перебегала проезжую часть. Удар автомобиля для животного оказался смертельным. 

Кадры с места аварии смотрите в «Тревожной кнопке»:    


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Теги: Новости
 
 
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ДИКИЙ СЛУЧАЙ. Могилёвский район. На автомобильной дороге вблизи деревни Николаевка-3 произошла роковая встреча. На пути универсала Mazda неожиданно возникла косуля....
 
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