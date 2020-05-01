|
Старушка из Санкт-Петербурга сбросила мошенникам из окна 100 тысяч рублей
Источник материала: ОНТ
Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников и выбросила в окно 100 тысяч рублей,
Инцидент произошел 30 мая. 85-летней женщине на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что якобы ее сын сбил на машине человека. Аферист потребовал для «решения вопроса» 100 тысяч российских рублей. Мужчина сказал, что подойдет к дому пенсионерки и ей нужно будет сбросить деньги из окна. Доверчивая старушка, не раздумывая, согласилась и отдала нужную сумму злоумышленнику.
Сейчас делом занимается полиция. Возбуждено уголовное дело.
Фото: news.nashbryansk.ru
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников и выбросила в окно 100 тысяч рублей, передает 5-tv.ru. Инцидент произошел 30 мая. 85-летней женщине на домашний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)