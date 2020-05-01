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Старушка из Санкт-Петербурга сбросила мошенникам из окна 100 тысяч рублей

01.05.2020 18:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Старушка из Санкт-Петербурга сбросила мошенникам из окна 100 тысяч рублей

Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников и выбросила в окно 100 тысяч рублей, передает 5-tv.ru. 

Инцидент произошел 30 мая. 85-летней женщине на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что якобы ее сын сбил на машине человека. Аферист потребовал для «решения вопроса» 100 тысяч российских рублей. Мужчина сказал, что подойдет к дому пенсионерки и ей нужно будет сбросить деньги из окна. Доверчивая старушка, не раздумывая, согласилась и отдала нужную сумму злоумышленнику.

Сейчас делом занимается полиция. Возбуждено уголовное дело.

Фото: news.nashbryansk.ru

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Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников и выбросила в окно 100 тысяч рублей, передает 5-tv.ru.  Инцидент произошел 30 мая. 85-летней женщине на домашний...
 
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