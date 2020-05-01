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В Белстате рассказали, в каких сферах трудится больше женщин, а в каких – мужчин

01.05.2020 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К празднику труда Национальный статистический комитет представил обзор наиболее востребованных профессий у женщин и мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследования показали, например, что у социальной сферы – женское лицо. В образовании и здравоохранении чаще всего трудятся представительницы прекрасной половины. А вот мужчины склонны выбирать работу в строительстве.

В Белстате рассказали, в каких сферах трудится больше женщин, а в каких – мужчин

В Белстате рассказали, в каких сферах трудится больше женщин, а в каких – мужчин

В Белстате рассказали, в каких сферах трудится больше женщин, а в каких – мужчин

В целом, в экономике нашей страны в 2019 году были заняты свыше 4 миллионов 300 тысяч человек – больше всего в промышленности и сфере услуг. Также выяснилось, что на производстве больше трудится мужчин, нежели женщин. А вот в сфере услуг ситуация противоположная. Кроме того, по данным Белстата, больше чем у 30 % работающих белорусов есть высшее образование.

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Новости Беларуси. К празднику труда Национальный статистический комитет представил обзор наиболее востребованных профессий у женщин и мужчин, сообщили в...
 
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