В Белстате рассказали, в каких сферах трудится больше женщин, а в каких – мужчин

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К празднику труда Национальный статистический комитет представил обзор наиболее востребованных профессий у женщин и мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследования показали, например, что у социальной сферы – женское лицо. В образовании и здравоохранении чаще всего трудятся представительницы прекрасной половины. А вот мужчины склонны выбирать работу в строительстве.













В целом, в экономике нашей страны в 2019 году были заняты свыше 4 миллионов 300 тысяч человек – больше всего в промышленности и сфере услуг. Также выяснилось, что на производстве больше трудится мужчин, нежели женщин. А вот в сфере услуг ситуация противоположная. Кроме того, по данным Белстата, больше чем у 30 % работающих белорусов есть высшее образование.