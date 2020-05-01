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Желтый уровень опасности. В отдельных районах Беларуси 2 мая ожидаются грозы

01.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Днем 2 мая на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы.




Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха в стране субботним днем составит +13…+23 °С. В Гомеле будет +21…+23 °C, в Бресте – +20…+22 °C, в Гродно и Могилеве – +18…+20 °C, в Минске – +17…+19 °C, в Витебске – +15…+17 °C.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Днем 2 мая на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы.
 
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