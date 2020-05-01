Откуда берутся вопросы, которые Лукашенко на камеру задают работники заводов, куда он приезжает













Директор швейной фабрики «Славянка» в Бобруйске Теймураз Бочоришвили рассказал, что перед приездом Лукашенко в коллективе прорабатывались вопросы:





— Администрация президента в этом участия никакого не принимает, их задача — организация самого визита, а уже принимающая сторона, мы, должны провести, показать свои лучшие стороны. И в то же время мы, пользуясь моментом, хотели бы и спросить у президента о том, что в конкретный момент волнует. А кто будет задавать? Ну, кто самый смелый. У нас есть девчонки красивые, смелые, кто-то хочет и показаться. Вы же помните, как в школе, в студенческие годы всегда были самые смелые, которые не побоятся спросить.





Заместитель директора «Белгипса» по правовым и социальным вопросам Анна Кирпиченко рассказывает:





— Когда готовились к визиту, знали, что у нас будет беседа с главой государства, и мы спросили у коллектива, кто смелый, чтобы задать вопрос. Вызвались люди добровольно. Вопросы — от предприятия в целом. Мы опрашивали людей, с руководителем обсуждали вопросы, потому что людей многое волнует, иногда даже то, за что глава государства и не должен отвечать.





— Сами, конечно, сами люди вызывались, кто же их заставит? Если я не хочу, вы меня никакой силой не заставите. А если есть момент, то почему не поинтересоваться у первого лица? Он всю правду скажет, это не какая-то бабушка в подворотне. Я привык верить только фактам. У нас кто желал, тот и задавал вопрос, — заверил главный инженер завода «Кореличи-лен» Иван Лаврович.



