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В Беларуси на Первомай дети пришли в школы

01.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси школьники сегодня сели за парты. Дети возобновили занятия после продленных весенних каникул. В одной из школ Минска побывал министр образования страны Игорь Карпенко.

«Мы ни одного ребенка без внимания не оставим, много в прессе вбросов: мол, как же их аттестуют. Пусть не волнуются, всех, кого надо, мы аттестуем. Для этого есть все нужные документы и нормативная база», – заявил он.

Впрочем, ходить в школу можно было еще в 20-ых числах апреля, но большинство родителей своим решением оставили детей дома. Закончится учебный год по плану, то есть через месяц. По графику планируют начать и вступительные экзамены. Минобразования по этому вопросу ежедневно консультируется с Минздравом.



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Теги: Минск
 
 
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Дети возобновили занятия после продленных весенних каникул. В одной из школ Минска побывал министр образования страны Игорь Карпенко.
 
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