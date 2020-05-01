В Беларуси на Первомай дети пришли в школы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси школьники сегодня сели за парты. Дети возобновили занятия после продленных весенних каникул. В одной из школ Минска побывал министр образования страны Игорь Карпенко.



«Мы ни одного ребенка без внимания не оставим, много в прессе вбросов: мол, как же их аттестуют. Пусть не волнуются, всех, кого надо, мы аттестуем. Для этого есть все нужные документы и нормативная база», – заявил он.

Впрочем, ходить в школу можно было еще в 20-ых числах апреля, но большинство родителей своим решением оставили детей дома. Закончится учебный год по плану, то есть через месяц. По графику планируют начать и вступительные экзамены. Минобразования по этому вопросу ежедневно консультируется с Минздравом.