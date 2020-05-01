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В Беларуси на Первомай дети пришли в школы
01.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси школьники сегодня сели за парты. Дети возобновили занятия после продленных весенних каникул. В одной из школ Минска побывал министр образования страны Игорь Карпенко.
Впрочем, ходить в школу можно было еще в 20-ых числах апреля, но большинство родителей своим решением оставили детей дома. Закончится учебный год по плану, то есть через месяц. По графику планируют начать и вступительные экзамены. Минобразования по этому вопросу ежедневно консультируется с Минздравом.
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Дети возобновили занятия после продленных весенних каникул. В одной из школ Минска побывал министр образования страны Игорь Карпенко.
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