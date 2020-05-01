Прогноз погоды на 2 мая: до +21°C и дожди

Источник материала: ОНТ

В отличие от прохладного апреля, май обещает порадовать погодой. Уже в ближайшие дни начнёт поступать более тёплый воздух из Средиземноморья.

В выходные погоду в Беларуси будут формировать активные атмосферные фронты с юго-западной Европы. Они принесут тепло, но вместе с тем придут грозы и дожди.

В субботу, 2 мая, - облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днем почти повсеместно пройдут дожди, на юге страны – сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Влажность до 90%. Ветер восточный с переходом на юго-восточный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

К 8:00 температура воздуха будет от +7°C по Витебской области до +11°C по Брестской. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет прохладнее.

В середине дня воздух прогреется – до +9 на северо-востоке страны, а на юге – до + 21°C, при прояснениях ещё теплее.

К вечеру температура немного понизится, и составит от +11°C по северу до +16°C в южных районах страны.

В воскресенье без дождей не обойдется, они пройдут на большей части территории, но будут кратковременными. В отдельных районах, они будут сопровождаться грозами. Температура воздуха ночью +4…+11°C тепла, максимальная днем от +13°C на северо-западе до +24°C по юго-востоку. Под утро будет сгущаться туман. Тёплая погода сохранится и в начале следующей недели.

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