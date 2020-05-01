ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прогноз погоды на 2 мая: до +21°C и дожди

01.05.2020 20:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 2 мая: до +21°C и дожди

В отличие от прохладного апреля, май обещает порадовать погодой. Уже в ближайшие дни начнёт поступать более тёплый воздух из Средиземноморья.

В выходные погоду в Беларуси будут формировать активные атмосферные фронты с юго-западной Европы. Они принесут тепло, но вместе с тем придут грозы и дожди.

В субботу, 2 мая, - облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днем почти повсеместно пройдут дожди, на юге страны – сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Влажность до 90%. Ветер восточный с переходом на юго-восточный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать.

К 8:00 температура воздуха будет от +7°C по Витебской области до +11°C по Брестской. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет прохладнее.

В середине дня воздух прогреется – до +9 на северо-востоке страны, а на юге – до + 21°C, при прояснениях ещё теплее.

К вечеру температура немного понизится, и составит от +11°C по северу до +16°C в южных районах страны.

В воскресенье без дождей не обойдется, они пройдут на большей части территории, но будут кратковременными. В отдельных районах, они будут сопровождаться грозами. Температура воздуха ночью +4…+11°C тепла, максимальная днем от +13°C на северо-западе до +24°C по юго-востоку. Под утро будет сгущаться туман. Тёплая погода сохранится и в начале следующей недели.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отличие от прохладного апреля, май обещает порадовать погодой. Уже в ближайшие дни начнёт поступать более тёплый воздух из Средиземноморья. В выходные погоду в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Только взгляните! В прямом эфире аисты Ясь и Янина высиживают яйца (Видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика