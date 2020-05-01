|
На юге Сахалина море стало белым из-за нереста рыбы
Источник материала: СТВ
Новости России. На юге Сахалина море за одну ночь резко преобразилось – из синего стало молочно-белым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной такой метаморфозы стала сельдь. Рыба пришла на нерест, цвет же воды изменился из-за выбрасываемых самцами молок, оплодотворяющих икринки. Местные жители, как правило, пользуются удобным случаем и добывают сельдь десятками килограммов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. На юге Сахалина море за одну ночь резко преобразилось – из синего стало молочно-белым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)