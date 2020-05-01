День труда у аграриев: фермер 30 лет выращивает и успешно продает зерновые и картофель

Источник материала: ОНТ

Кто трудится без выходных и праздников, так это аграрии. Пока большая часть белорусов отдыхает на первомайских выходных, в полях не смолкает гул сельскохозяйственной техники. Яровые уже дают всходы, сейчас очередь за кукурузой и вторым белорусским хлебом – картофелем. В посевной перерывов не бывает. О тех, для кого День труда буквально руководство к действию.

«Чьи это поля?» На такой вопрос любой житель окрестностей ответит: «Владимира Малиновского!». Без малого 30 лет фермер выращивает зерновые и картофель. К аграрному делу приобщил всю семью. И название хозяйства не случайное – «Диана», по имени дочери.

Владимир Малиновский, глава крестьянского фермерского хозяйства «Диана»: «Мы достаточно хорошо продвинуты в технологиях, значительно увеличены объемы продукции. Постоянно мы чему-то учимся, анализируем, просчитываем ситуацию. А без этого никак, без этого бизнес не построишь».

С 50 гектаров «Диана» выросла до 3000. Занимая не больше 4% «шкловских» площадей, хозяйство даёт пятую часть всей растениеводческой продукции района. И фермеры готовы возделывать ещё больше, была бы земля. В парке полсотни машин – ставка на навигацию и технологии «точного земледелия». Борозды, как под линейку – трактор двигается по спутнику.

Владимир Мошишин, механизатор крестьянского фермерского хозяйства «Диана»: «Навигация последнего поколения с точностью садит до 2 см. Ну и сразу образовывается гребень – это очень большой плюс».

Научный подход подкреплен качественным посадочным материалом: урожайность – 600 центнеров с гектара или больше килограмма с куста.

Королева Анна, Рэд Фэнтэзи, Бриз, Журавика – все это сорта картофеля. В «Диане» культивируют семь разновидностей – отечественных и зарубежных. Одни хороши для пюре, из других получатся вкусные драники, есть специальные сорта для эксклюзивных ресторанных блюд. На любой вкус.

Хранилище почти опустело – продается всё до клубня. Доля «Дианы» в общем экспорте картофеля – 12%. Во время уборки здесь загружают по 20 фур в день. Нынешний урожай еще только посеяли, а на него уже есть спрос.

Дмитрий Малиновский, исполнительный директор крестьянского фермерского хозяйства «Диана»: «В прошлом году наше хозяйство стало самым крупным производителем картофеля в Республике Беларусь. Мы произвели порядка 58 тыс. тонн картофеля. Из них порядка 90% товарного картофеля было отправлено на экспорт в Украину. Экспорт превысил $4 млн».

На экспорт сельхозпродукции, кстати, на прошлой неделе ещё раз обратил внимание Президент. Задача для всей отрасли - не упустить момент.

Эффективнее всего воспользоваться возможностями могут как раз такие фермерские хозяйства. В «Диане» трудятся всего 70 человек. Еще столько же набирают по договору на время уборки. Начиная задел на будущий сезон, работники уже думают об урожае. Принцип «что посеешь, то и по жнешь» в действии.

Владимир Лазуркин, начальник картофелехранилища крестьянского фермерского хозяйства «Диана»: «Приходим рано, уходим поздно. Переживаем за какие-то просчеты, мелочи, которые могут случаться. Если будет хороший результат работы в хозяйстве, я думаю, что и оценка будет соответствующая этому результату».

Год назад средняя зарплата в хозяйстве была 1234 рубля. В «горячий сезон» отдельные работники получали и 5000. Картошка из «Дианы» – бренд для потребителя и большой труд для фермеров. Его глава хозяйства часто сравнивает с «сизифовым»: посеяли, вырастили, убрали и так по кругу. Правда, в отличие от героя древнегреческой мифологии, работа на земле приносит свои плоды.

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