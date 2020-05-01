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Стало известно, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо

01.05.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо

Принц Уильям сообщил, что не носит обручальное кольцо из-за того, что не любит бижутерию и украшения, пишет bazaar.ru.

Принц Уильям женат на Кейт Миддлтон с 2011 года, и с момента свадьбы на нем никогда не было кольца. Впервые о решении принца рассказали британским подданным еще до свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве, чтобы избежать лишних домыслов.

Как оказалось, принц Уильям не единственный в королевской семье, кто пренебрегает обручальным кольцом. Принц Филипп, женатый на короле Великобритании более 70 лет, тоже ни разу в браке не надевал кольцо.

Фото: LEGION-MEDIA 

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Принц Уильям сообщил, что не носит обручальное кольцо из-за того, что не любит бижутерию и украшения, пишет bazaar.ru. Принц Уильям женат на Кейт Миддлтон с 2011 года, и с...
 
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