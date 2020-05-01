|
Стало известно, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо
Источник материала: ОНТ
Принц Уильям сообщил, что не носит обручальное кольцо из-за того, что не любит бижутерию и украшения,
Принц Уильям женат на Кейт Миддлтон с 2011 года, и с момента свадьбы на нем никогда не было кольца. Впервые о решении принца рассказали британским подданным еще до свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве, чтобы избежать лишних домыслов.
Как оказалось, принц Уильям не единственный в королевской семье, кто пренебрегает обручальным кольцом. Принц Филипп, женатый на короле Великобритании более 70 лет, тоже ни разу в браке не надевал кольцо.
Фото: LEGION-MEDIA
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принц Уильям сообщил, что не носит обручальное кольцо из-за того, что не любит бижутерию и украшения, пишет bazaar.ru. Принц Уильям женат на Кейт Миддлтон с 2011 года, и с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)