Врач-трихолог объясняет, как появляется перхоть и почему от нее важно избавиться

Источник материала: Tut.by

Откуда берется перхоть и поможет ли с ней справиться лечебный шампунь? На популярные вопросы о кожном заболевании отвечает врач-дерматовенеролог, трихолог Татьяна Богдановская.

Как появляется перхоть?

Если говорить научным языком, то перхоть — это состояние кожи волосистой части головы, при котором в избытке образуются омертвевшие частицы эпидермиса, отслаивающиеся с большой скоростью в течение достаточно длительного периода времени. Это очень распространенная проблема: каждый второй хоть раз в своей жизни, но с ней сталкивался. Дерматологи рассматривают ее как начальное проявление себорейного дерматита.

Причиной возникновения перхоти являются дрожжеподобные грибы рода Malassezia. В небольшом количестве они находятся на коже любого человека, не вызывая никаких проблем, но при определенных условиях могут проникнуть через защитный барьер кожных покровов в устья сально-волосяных фолликулов. Продукты жизнедеятельности этих грибов являются раздражителями кожи головы и вызывают ее воспаление, активное размножение клеток кожи (кератиноцитов) и их последующее отшелушивание.

Влияет ли образ жизни человека на появление перхоти?

Перхоть могут провоцировать многие факторы. Если говорить об образе жизни, то, безусловно, это пренебрежение гигиеной волос, вредные привычки, переутомление, стресс, неправильное питание. Например, преобладание в рационе так называемых «быстрых» углеводов (сладостей, мучных изделий и пр.), большого количества жирных, жареных, острых и пряных блюд может привести к ухудшению состояния кожи головы.

Кроме образа жизни, на развитие перхоти оказывают влияние и другие факторы. Например, пол (мужчины страдают от перхоти чаще) или возраст (увеличение заболеваемости приходится на период гормональных перестроек), а также экология, климат. Появляться перхоть может и из-за патологических состояний, которые есть у человека: прежде всего, это очаги инфекции, недостаток некоторых витаминов и микроэлементов, гормональные изменения, нарушения в работе органов пищеварения.

Как на кожу головы влияет неправильно подобранный шампунь и кондиционер?

Как и любые косметические препараты, шампунь должен хорошо очищать и при этом не раздражать, не пересушивать, не повреждать защитную оболочку кожи. Он должен подходить по типу кожи (жирная, сухая, чувствительная). Кондиционеры важно наносить на волосы, избегая активного нанесения непосредственно на кожу волосистой части головы, и тщательно смывать, чтобы не нарушать нормальную работу желез, аэрацию кожи (насыщение воздухом — прим. TUT.BY). Желательно не менять косметические средства слишком часто.



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Когда человеку можно самому лечить перхоть, а когда обязательно идти к специалисту?

Средства от перхоти рекламируют повсеместно, и чаще всего при возникновении проблемы человек не обратится сразу к дерматологу, а пойдет в магазин или аптеку, чтобы купить шампунь от перхоти — так он попробует лечиться самостоятельно. Для кого-то это будет достаточным, но бывает, что симптомы не исчезают. Почему так происходит? Возможно, продолжительность, кратность использования препаратов были выбраны неправильно. Не исключено, что лечебные средства только уменьшили проявления, но основные проблемы, которые привели к перхоти (стресс, гормональные, метаболические изменения и т.д.) остались.

Процесс часто может носить осложненный характер и использование только шампуня будет недостаточным. Может оказаться, что то, что человек принимал за простую перхоть, на самом деле проявление совсем другого заболевания волосистой части головы, например, псориаза, микроспории, нейродермита и др. Если вы видите, что использование лечебного шампуня не ведет к устранению проблемы, то стоит обратиться к специалисту.

Чем лечат перхоть?

Лечение перхоти включает использование наружных средств с противогрибковой и антисептической активностью — это шампуни, пасты, аэрозоли или лосьоны, содержащие такие вещества как кетоконазол, бифоназол, циклопирокс, цинк пиритион или дисульфид селена.

Однако наружная противогрибковая терапия должна быть частью комплексного лечения. Обследуя пациента, врач старается определить те пусковые факторы, которые приводят к развитию перхоти, и разрабатывает стратегию по их устранению. Восстановление нормальной микрофлоры кожи волосистой части головы, снижение ее повышенной чувствительности, коррекция метаболических нарушений — все это тоже должно учитываться при лечении.

Как относиться к народным методам борьбы с перхотью: оливковое масло, уксус, сода, лимонный сок?

Как врач я использую принципы доказательной медицины. Как только лечение содой, растительным маслом или чем-либо еще пройдет все этапы клинических испытаний и докажет свою эффективность, я включу эти средства в рекомендованные. Но пока нет.

Что делать, чтобы перхоть не появлялась?

Вот несколько простых советов, которые связаны с образом жизни и уходом за волосами.

Питайтесь правильно. Разнообразное, сбалансированное питание с включением в рацион овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, растительных масел, жирной рыбы, натуральных кисломолочных продуктов окажет положительное влияние на кожу.

Не курите.

Отдыхайте на природе. Избегайте стрессовых ситуаций, не забывайте о достаточном сне и отдыхе.

Избегайте избыточного использования лаков и гелей в уходе за волосами. Ограничьте воздействие слишком горячих температур при мытье волос, сушке феном. Исключите травмирование кожи волосистой части головы частым расчесыванием.

Не носите слишком долго тесные, плотные головные уборы. Освобождайте голову от тугих резинок и заколок.

Регулярно проходите профилактические осмотры в поликлинике у терапевта.

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