Потери на китайском направлении: БКК подписала контракт на поставку калия в Китай









Напомним, контракт на поставку калийных удобрений в Китай в 2019 году заключался по цене 290 долларов США за тонну. Она превышала прошлогоднюю на 60 долларов США. Сейчас же она снизилась на 70 долларов США.





Как говорят в Белорусской калийной компании, складывающая в последнее время макроэкономическая ситуация в мире отличается рядом кризисных факторов: историческое падение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы, девальвация национальных валют и так далее.





«Пандемия внесла свой негативный вклад в общую нестабильную обстановку, затронув в числе прочих и рынок удобрений и сельского хозяйства, оказав влияние на целостность логистических цепочек и регулярность поставок», – говорится в пресс-релизе.







