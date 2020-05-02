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Потери на китайском направлении: БКК подписала контракт на поставку калия в Китай

02.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская калийная компания и Консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) приняли решение заключить контракт на поставки в 2020 году калийных удобрений по цене 220 долларов США за тонну.



Напомним, контракт на поставку калийных удобрений в Китай в 2019 году заключался по цене 290 долларов США за тонну. Она превышала прошлогоднюю на 60 долларов США. Сейчас же она снизилась на 70 долларов США.

Как говорят в Белорусской калийной компании, складывающая в последнее время макроэкономическая ситуация в мире отличается рядом кризисных факторов: историческое падение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы, девальвация национальных валют и так далее.

«Пандемия внесла свой негативный вклад в общую нестабильную обстановку, затронув в числе прочих и рынок удобрений и сельского хозяйства, оказав влияние на целостность логистических цепочек и регулярность поставок», – говорится в пресс-релизе.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусская калийная компания и Консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) приняли решение заключить контракт на поставки в 2020 году калийных удобрений по...
 
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