Источник материала: Ежедневник

Предприниматель Илон Маск одним твитом отправил в падение акции Tesla. По его словам, они стоят слишком дорого.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Илон Маск одним лишь твитом обвалил акции Tesla Предприниматель Илон Маск одним твитом отправил в падение акции Tesla. По его словам, они стоят слишком дорого.

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что биржевая цена акций Tesla, по его мнению, слишком высока. Об этом он написал в своем Twitter.«Стоимость акций Tesla слишком высока, имхо», — написал Маск.После этого твита акции автопроизводителя упали на 9,35% до 708,77 долларов. Минимальное значение в течение дня составило 683,04 доллара.В этот вечер Маск опубликовал еще несколько твитов неоднозначного содержания. Он написал что продает все имущество и у него не будет собственного дома, потребовал вернуть людям свободу и рассказал, что его девушка, певица Grimes, злится на него.29 апреля Tesla отчиталась о третьем успешном квартале подряд — компания заработала 16 млн долларов при выручке 5,99 млрд долларов.Твиты Маска уже становились поводом для конфликтов с Комиссией по ценным бумагам США и судебных разбирательств. 7 августа 2018 года Маск написал, что готов выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку. После этого сообщения стоимость акций производителя электромобилей на бирже резко пошла вверх. Власти посчитали, что слова о планах выкупа были безосновательными, а значит, таким образом Маск ввел всех в заблуждение, пишет РБК.