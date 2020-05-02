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В Беларуси хотят поднять пособие по безработице. Но на повышение смогут рассчитывать не все

02.05.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси хотят пересмотреть размер пособия по безработице для некоторых категорий населения. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Минтруда. Речь идет про белорусов предпенсионного возраста и тех, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. При этом правительство из-за пандемии также рассматривает возможность повысить эти выплаты для тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ведомстве пояснили, что по плану подготовки законопроектов на 2020 год предусмотрена разработка законопроекта по внесению изменений в закон «О занятости населения Республики Беларусь» от 15 июня 2006 г. № 125-З.

«Проектом закона предлагается изменить подходы к механизму материальной поддержки некоторых категорий безработных, увязав предусмотренные для них выплаты с бюджетом прожиточного минимума для трудоспособного населения», — рассказали в Минтруда.

Предполагается установить повышенный размер пособия по безработице и стипендии для безработных предпенсионного возраста (за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста) и проживающих на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.

«Данные меры позволят обеспечить возможность удовлетворения в период поиска места работы самых элементарных жизненных потребностей граждан период трудоустройства которых по независящим от них обстоятельствам более длительный, чем у других безработных», — пояснили в ведомстве.

Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 54 рубля — две базовые величины. В марте средний размер пособия по безработице составил 28,96 рубля, уточнили в Минтруда.

Кому еще могут поднять пособие по безработице

Одна из основных задач, которая стоит перед правительством, — сохранить рабочие места, заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. По его словам, за последние две недели число свободных вакансий в стране сократилось на 15 тысяч. В этой ситуации некоторые предприятия будут спасать кредитами на зарплаты. Из других мер — работников на неполной занятости поддержат рублем и для некоторых повысят пособие по безработице.

Дмитрий Крутой отметил, что рынок труда ожидают непростые времена. В этой ситуации правительство намерено поддержать тех, кто потеряет работу. Для тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года, планируют увеличить размер пособия по безработице — до бюджета прожиточного минимума (с 1 мая этот показатель вырастет почти до 247 рублей).

Предложение по повышению пособия по безработице, по словам Дмитрия Крутого, уже направили на рассмотрение президента. Первый заместитель премьер-министра Беларуси отметил, что поднять размер этих выплат решили, чтобы стимулировать безработных регистрироваться в службе занятости. Напомним, при отказе от двух предложений по подходящей работе снимают с учета по безработице и перестают, соответственно, выплачивать пособие. Это же правило будет касаться и повышенного пособия.

 
 
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В Беларуси хотят пересмотреть размер пособия по безработице для некоторых категорий населения. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в Минтруда. Речь идет про белорусов...
 
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