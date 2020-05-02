Блогер с друзьями сделал гигантский 11-метровый скейт за 7 дней. Посмотрите, как он выглядит

Источник материала: Tut.by

21-летний видеоблогер Егор Шкред вместе с друзьями в Минске сделал гигантский скейт. Он раз в 12 больше реального — его длина почти 12 метров, ширина деки — больше 2-ух. На нем одновременно может находиться примерно 15 человек. Мы посмотрели, как компания пыталась обкатать скейт и узнали, что с ним будет дальше.





Большой скейт команда создавала для контента канала «Егорик». Никаких глобальных целей вроде места в книге рекордов они перед собой не ставили.

— Мы просто думали, какой снять видос. Я стал на обычный скейт и сказал: «Чуваки, давайте сделаем здоровенный скейт». Мозг ломается, когда знаешь, что скейт маленький, а тут ты видишь большой. Мы хотели, чтобы это понравилось нашим подписчикам, — рассказывает блогер Егор Шкред.



Егор Шкред









Скейт получился длиной 11,40 метров, шириной 2,30 метра, высота — 1,10 метра. До гигантского скейта занесенного в книгу рекордов Гиннесса, который лет 10 назад построила компания California Skateparks, белорусам не хватило совсем чуть-чуть. Американская версия гиганта длиннее — он 12-метровый и является точной копией обычного скейта.

Как строили и из чего собирали?





Сначала компания обратилась к профессиональным инженерам, там выставили счет в 5 тысяч долларов и сказали, что изготовят скейт за две недели. Шесть человек из команды блогера посчитали, что справятся быстрее и дешевле сделают сами, а к специалисту обращались за консультацией. В итоге чертежами каркаса занимались парни и девушка блогера — она архитектор. Ребята сняли ангар в Минске и в течение семи дней сделали скейт.

Скорый темп работ обусловлен задачей — новые видео на канале выходят раз в неделю, поэтому сделать все нужно было оперативно.

— Мы работали безвылазно — с 8 утра до 12 часов ночи. Из чего он состоит? Колеса от «Жигули», металлический каркас в два слоя, чтобы скейт не прогибался, сверху и по бокам оббивали фанерой.



Фото: Егор Шкред







Фото: Егор Шкред

Белорусский скейт-гигант не является по конструкции точной копией обычного. Идентичные детали изготавливали бы слишком долго и в итоге это стоило бы очень дорого.

— Денег немного жалко, но я считаю, нужно иногда делать забавные штуки. Я не ожидаю, что это как-то окупится за счет рекламы, потому что алгоритмы YouTube так работают, что видео, скорее всего, и наберет 10 миллионов просмотров, а может набрать и 2 миллиона. Но моим подписчикам будет по кайфу такое смотреть, — говорит блогер.

В день, когда скейт был готов, на трале его привезли за МКАД и попытались обкатать скейт в поле и сняли видео. Егор говорит, что вес нескольких человек конструкция выдержала, ничего не сломалось. После этого скейт перевезли в культурный хаб Ok16, где он будет находиться, как арт-объект.

Егор рассказывает, что покататься на нем можно разве что, если спустить с подходящей горки, но поднимать наверх его очень тяжело — он весит полторы тонны, на поле его толкали девять человек.





Александр Поповский — тот самый инженер, который помогал ребятам с конструкцией. Он раза в два старше всей компании блогеров. На поле во время «обкатки» он тоже приехал. Пока Поповский наблюдал за тем, как Егор снимает видео, хвалил всю команду.

— Молодцы, ребята, работали от зари до зари. Для их возраста и за такие сроки — сделать такую работу! Сейчас многие в интернете только сидят и кнопки нажимают, уже мало людей, которые могут пользоваться инструментом и делать обычную мужскую работу. Я думаю, они много нового узнали за это время. Это большой опыт.

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