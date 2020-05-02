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Долги наши тяжкие. Белорусы должны банкам 14,8 миллиардов рублей
Источник материала: Партизан
В марте прирост был максимален за последние месяцы
Иллюстративное фото
В марте сумма, которую белорусы должны банкам по кредитам увеличилась на 433 миллиона рублей. Это следует из отчета Нацбанка,
14,8 миллиардов рублей — столько белорусы должны банкам по кредитам на 1 апреля. Мартовский рост задолженности перед банками оказался самым большим за последние месяцы: плюс 433 миллиона рублей. В прошлые месяцы этот прирост был в разы меньше. Значит, на фоне пандемии белорусы отправились в банки за кредитами.
По потребительским кредитам белорусы должны банкам 5,8 миллиардов рублей, по кредитам на недвижимость — 8,9 миллиардов.
20 марта Нацбанк рекомендовал банкам предоставить своим клиентам кредитные каникулы. То есть отсрочку для клиентов по выплате кредитов: полную или частичную.
В ответ многие банки приостановили выдачу кредитов или ужесточили условия выдачи.
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В марте прирост был максимален за последние месяцы
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