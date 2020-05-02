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В нашей галактике впервые обнаружили быстрый радиовсплеск

02.05.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание Science Alert пишет, что 28 апреля обсерватории по всему миру зафиксировали вспышку звезды на расстоянии около 30 тысяч световых лет от Земли. Она вспыхнула одиночным всплеском ярких радиоволн продолжительностью 0,1 секунды. Вместе с этим астрономы «поймали» очень яркий рентгеновский аналог всплеска.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NASA

Этот всплеск, по мнению большинства астрономов, издал магнетар Млечного Пути SGR 1935 + 2154. Магнетары — это нейтронные звезды, обладающие исключительно сильным магнитным полем. Как правило, магнетары в диаметре насчитывают около 20−30 км, однако массы большинства превышают массу Солнца. Издание добавляет, что всплеск может помочь подробнее изучить одну из давних космических загадок — появление быстрых радиовсплесков (FRB, Fast Radio Bursts).

National Geographic пишет, что FRB — это чрезвычайно мощные радиосигналы из дальнего космоса, находящихся на расстоянии миллионов световых лет от Земли. Некоторые из них способы излучать больше энергии чем 500 миллионов Солнц. При этом они длятся доли секунды, и большинство из них не повторяются — это делает их очень сложными для прогнозирования, отслеживания и понимания.

FRB впервые обнаружили в 2007 году. Среди гипотез об их происхождении была и версия инопланетного характера сигналов. Но, возможно, теперь источником их происхождения окончательно объявят магнетары.

 
 
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Этот всплеск, по мнению большинства астрономов, издал магнетар Млечного Пути SGR 1935 + 2154.
 
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