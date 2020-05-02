Обнаружено природное средство от похмелья

Источник материала: Tut.by

Издание MedicalXpress со ссылкой на статью в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health рассказало об исследовании ученых из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга. Специалисты заявляют, что экстракты растений могут облегчить недомогание, вызываемое чрезмерным употреблением алкогольных напитков. Другими словами, ученые нашли природное средство от похмелья.



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В эксперименте приняло участие 214 человек в возрасте от 18 до 65 человек. Их разделили на три группы, за 45 минут до употребления спиртного каждый доброволец выпил особый раствор.

Первая группа получила раствор с экстрактами корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса опунции, гинкго билоба, ивы, а также с содержанием магния, калия, бикарбоната натрия, цинка, рибофлавина, тиамина и фолиевой кислоты, а также стевиолгликозиды и инулина. Во второй группе испытуемым предложили раствор без растительных добавок, третья и вовсе получило плацебо.

Исследуемые пили алкогольные напитки четыре часа — до и после этого у них брали анализы крови и мочи. Оказалось, что лучше всего себя чувствовали участники эксперимента из первой группы. В сравнении с теми, кто принимал плацебо, у них было на 34% меньше головной боли, тошноты — на 42%. Кроме того, уменьшилось чувство безразличия (на 27%) и беспокойства (на 41%). А вот во второй группе особых изменений симптомов не заметили.

Ученые предполагают, что такое влияние на организм оказывают содержащиеся в растениях полифенольные и флавоноидные соединения. Правда, какие именно механизмы действуют таким образом, пока не ясно. Выяснилась еще одна особенность: витамины и минералы сами по себе не особо помогли справиться с похмельем. Это может говорить о том, что его симптомы не обусловливаются обезвоживанием и нарушением электролитного баланса.