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Обнаружено природное средство от похмелья
Источник материала: Tut.by
Издание
В эксперименте приняло участие 214 человек в возрасте от 18 до 65 человек. Их разделили на три группы, за 45 минут до употребления спиртного каждый доброволец выпил особый раствор.
Первая группа получила раствор с экстрактами корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса опунции, гинкго билоба, ивы, а также с содержанием магния, калия, бикарбоната натрия, цинка, рибофлавина, тиамина и фолиевой кислоты, а также стевиолгликозиды и инулина. Во второй группе испытуемым предложили раствор без растительных добавок, третья и вовсе получило плацебо.
Исследуемые пили алкогольные напитки четыре часа — до и после этого у них брали анализы крови и мочи. Оказалось, что лучше всего себя чувствовали участники эксперимента из первой группы. В сравнении с теми, кто принимал плацебо, у них было на 34% меньше головной боли, тошноты — на 42%. Кроме того, уменьшилось чувство безразличия (на 27%) и беспокойства (на 41%). А вот во второй группе особых изменений симптомов не заметили.
Ученые предполагают, что такое влияние на организм оказывают содержащиеся в растениях полифенольные и флавоноидные соединения. Правда, какие именно механизмы действуют таким образом, пока не ясно. Выяснилась еще одна особенность: витамины и минералы сами по себе не особо помогли справиться с похмельем. Это может говорить о том, что его симптомы не обусловливаются обезвоживанием и нарушением электролитного баланса.
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Исследуемые пили алкогольные напитки четыре часа - до и после этого у них брали анализы крови и мочи.
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