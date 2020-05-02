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Плавающий фонтан с подсветкой заработал на реке Мухавец в Бресте (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТБресте (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">
1 мая на реке Мухавец в Бресте начал работать уникальный для города плавающий фонтан,
Запустили его без торжественного открытия. Фонтан находится на реке Мухавец в створе улицы Ленина, примерно в 50 метрах от берега. 19 метров – высота центральной струи. Подсветка появляется у фонтана вечером.
Видео: #ВаськаПилот
Фото: скриншот из видео #ВаськаПилот
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1 мая на реке Мухавец в Бресте начал работать уникальный для города плавающий фонтан, сообщает «Брестская газета». Запустили его без торжественного открытия....
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