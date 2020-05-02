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Плавающий фонтан с подсветкой заработал на реке Мухавец в Бресте (ВИДЕО)

02.05.2020 11:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Плавающий фонтан с подсветкой заработал на реке Мухавец в Бресте (ВИДЕО)Бресте (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">

1 мая на реке Мухавец в Бресте начал работать уникальный для города плавающий фонтан, сообщает «Брестская газета». 

Запустили его без торжественного открытия. Фонтан находится на реке Мухавец в створе улицы Ленина, примерно в 50 метрах от берега. 19 метров – высота центральной струи. Подсветка появляется у фонтана вечером.

Видео: #ВаськаПилот

Фото: скриншот из видео #ВаськаПилот 

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Теги: Брест
 
 
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1 мая на реке Мухавец в Бресте начал работать уникальный для города плавающий фонтан, сообщает «Брестская газета».  Запустили его без торжественного открытия....
 
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