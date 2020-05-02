Плавающий фонтан с подсветкой заработал на реке Мухавец в Бресте (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Бресте (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">

1 мая на реке Мухавец в Бресте начал работать уникальный для города плавающий фонтан, сообщает «Брестская газета».

Запустили его без торжественного открытия. Фонтан находится на реке Мухавец в створе улицы Ленина, примерно в 50 метрах от берега. 19 метров – высота центральной струи. Подсветка появляется у фонтана вечером.

Видео: #ВаськаПилот

Фото: скриншот из видео #ВаськаПилот

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