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Какие самые «мужские» и «женские» сферы Беларуси

02.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчин больше в строительной отрасли, а женщин - в образовании, здравоохранении и социальном обслуживании, опубликовал Белстат.

По данным Белстата, в экономике страны в 2019 году были заняты 4 млн 330,1 тыс. человек (больше всего - в промышленности и сфере услуг). Кстати, на начало текущего года в общей численности работников в производстве было больше занято мужчин (62,4%), чем женщин (37,6%), а в сфере услуг ситуация была противоположная - 68,2% женщин и 31,8% мужчин, сообщает БЕЛТА.
 

Самые женские сферы деятельности - образование (81,3% занятых там - это женщины), здравоохранение и социальные услуги (85,6%). А самая мужская - строительство, там 81,5% работников составляют мужчины.
 
Уровень образования является одним из важнейших показателей качественного состава кадров. По данным выборочного обследования, среди занятого в экономике населения в 2019 году высшее образование имели 33,1%, среднее специальное - 23,1%, профессионально-техническое - 28,5%, общее среднее - 13,9%, общее базовое (включая общее начальное) - 1,4%.


 Фото: Александра Деменкова, «Мой район»


Уровень занятости населения в трудоспособном возрасте, по данным того же выборочного обследования, составил 83,4%. Средний возраст занятых в 2019 году находился на отметке 40,9 года. При этом самый высокий показатель занятости (92,2%) замечен в возрастной группе от 30 до 34 лет.
 
 
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Мужчин больше в строительной отрасли, а женщин - в образовании, здравоохранении и социальном обслуживании, опубликовал Белстат.
 
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