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Сканеры Face ID смогут распознавать лица в медицинских масках
Источник материала: ОНТ
Из-за массового распространения медицинских масок разработчики компании Apple внесут изменения в параметры сканера лица человека Face ID на смартфонах,
Со сканером Face ID можно быстро разблокировать устройство, делать покупки в приложениях iBooks Store, App Store, iTunes Store. Но из-за использования скрывающих лицо медицинских масок эта система дает сбои.
В новой версии операционной системы iOS сканер сможет определить, что человек носит маску, и переключиться в обычный режим, когда для его разблокировки нужно ввести пароль.
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Из-за массового распространения медицинских масок разработчики компании Apple внесут изменения в параметры сканера лица человека Face ID на смартфонах, сообщает CNN. Со...
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