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Сканеры Face ID смогут распознавать лица в медицинских масках

02.05.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сканеры Face ID смогут распознавать лица в медицинских масках

Из-за массового распространения медицинских масок разработчики компании Apple внесут изменения в параметры сканера лица человека Face ID на смартфонах, сообщает CNN.

Со сканером Face ID можно быстро разблокировать устройство, делать покупки в приложениях iBooks Store, App Store, iTunes Store. Но из-за использования скрывающих лицо медицинских масок эта система дает сбои.

В новой версии операционной системы iOS сканер сможет определить, что человек носит маску, и переключиться в обычный режим, когда для его разблокировки нужно ввести пароль.

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Из-за массового распространения медицинских масок разработчики компании Apple внесут изменения в параметры сканера лица человека Face ID на смартфонах, сообщает CNN. Со...
 
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