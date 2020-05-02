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Принцессе Шарлотте исполнилось 5 лет. Посмотрите на фотографии, которые сделала Кейт Миддлтон
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. 2 мая принцесса Шарлотта празднует свой 5 день рождения. В честь этого события принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали несколько фотографий дочери.
Как
«Спасибо за все ваши прекрасные пожелания в пятый день рождения принцессы Шарлотты!» –
Напомним, принцесса Шарлотта родилась в 2015 году, она является четвёртой в линии наследования британского престола. С января 2018 года дочь принца Уильяма
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Новости Великобритании. 2 мая принцесса Шарлотта празднует свой 5 день рождения. В честь этого события принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали несколько...
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