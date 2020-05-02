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Фашисты глазами детей: «Я думала, что немцы – это звери. Потому что плакаты вешали, где они с такими рогами»
Источник материала: СТВ
Первые дни войны навсегда остались в её памяти. Жизнь разделилась на «до» и «после». После того, как они с мамой отнесли повестку папе на стройку, беззаботное детство закончилось.
И это все воспоминания о папе. Больше семья его не видела. Он погиб.
Буквально в первые дни Рая с мамой и братом попытались выехать из Минска в эвакуацию. Ранним утром грузовик, где поместилось несколько семей, выехал за город. Но уехать подальше было не суждено...
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Фашисты глазами детей: «Я думала, что немцы – это звери. Потому что плакаты вешали, где они с такими рогами»
Первые дни войны навсегда остались в её памяти. Жизнь разделилась на «до» и «после». После того, как они с мамой отнесли повестку папе на стройку, беззаботное...
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