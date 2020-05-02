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Майк Тайсон продемонстрировал сумасшедшую боксерскую форму в 53 года

02.05.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон выложил видео, на котором работает на лапах, пишет Sports.ru.

«Я плохой парень на всю жизнь», — подписал это Тайсон.

В конце апреля Майк заявил, что собирается привести себя в форму, сказав, что сейчас ему тяжело работать даже по лапам. Тайсон планирует принять участие в нескольких выставочных боях. Цель поединков — помощь бездомным и наркозависимым

 
 
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон выложил видео, на котором работает на лапах.
 
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