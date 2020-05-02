Майк Тайсон продемонстрировал сумасшедшую боксерскую форму в 53 года

Источник материала: Tut.by

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон выложил видео, на котором работает на лапах, пишет Sports.ru .

«Я плохой парень на всю жизнь», — подписал это Тайсон.

В конце апреля Майк заявил, что собирается привести себя в форму, сказав, что сейчас ему тяжело работать даже по лапам. Тайсон планирует принять участие в нескольких выставочных боях. Цель поединков — помощь бездомным и наркозависимым