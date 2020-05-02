|
Майк Тайсон продемонстрировал сумасшедшую боксерскую форму в 53 года
Источник материала: Tut.by
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон выложил видео, на котором работает на лапах, пишет
«Я плохой парень на всю жизнь», — подписал это Тайсон.
В конце апреля Майк заявил, что собирается привести себя в форму, сказав, что сейчас ему тяжело работать даже по лапам. Тайсон планирует принять участие в нескольких выставочных боях. Цель поединков — помощь бездомным и наркозависимым
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон выложил видео, на котором работает на лапах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)