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Белорус Андрей Скабелка стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»
02.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорус Андрей Скабелка стал главным тренером ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Клуб заключил трехлетний контракт с 49-летним специалистом, сообщает
До Скабелки наставником «Локомотива» был канадец Майк Пелино.
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Контракт с 49-летним специалистов заключен на три года.
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