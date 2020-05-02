Белорус Андрей Скабелка стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорус Андрей Скабелка стал главным тренером ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Клуб заключил трехлетний контракт с 49-летним специалистом, сообщает ТАСС .