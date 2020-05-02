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Белорус Андрей Скабелка стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив»

02.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорус Андрей Скабелка стал главным тренером ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Клуб заключил трехлетний контракт с 49-летним специалистом, сообщает ТАСС.

До Скабелки наставником «Локомотива» был канадец Майк Пелино. Белорус с 2018 года тренировал казахстанский «Барыс». Также его подопечными были хоккеисты
новокузнецкого «Металлурга», белорусского «Гомеля», сборной Беларуси, нижегородского «Торпедо», новосибирской «Сибири» и омского «Авангарда». Скабелка в свое время выступал за ярославский «Торпедо».



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Теги: Гомель
 
 
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Контракт с 49-летним специалистов заключен на три года.
 
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