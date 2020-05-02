Госавтоинспекция усилила контроль за нетрезвыми водителями

Источник материала: Виртуальный Брест

С начала года сотрудниками ГАИ задержаны более 700 водителей в нетрезвом состоянии. Каждые сутки в среднем в области инспекторы останавливают десять таких водителей.







Буквально на днях произошло ряд ДТП, которые спровоцировали пьяные водители. Так, житель Барановичей, будучи «под градусом», не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля и совершил с ним столкновение. После чего врезался еще в пять припаркованных «легковушек». Нетрезвый брестчанин (1,2 промилле) сбил человека, в результате чего пешехода с травами госпитализировали.



ДТП по вине пьяного водителя – это проблема не только Брестчины, или только нашей страны. Она общемировая. И каждое государство по-своему пытается уберечь своих граждан от этой беды. Многое делается и у нас. Самое главное в этой ситуации – не наказание для безответственного и нерадивого водителя, а предотвращение таких дорожных аварий. Согласитесь, неожиданную поломку автомобиля или резкое ухудшение физического состояния человека за рулем предвидеть невозможно. Зато возможно не садиться после застолья с алкоголем за руль или не дать такому водителю сесть за руль. Нам всем давно пора быть более внимательными и бережными не только к себе, но и к окружающим. А словосочетания гражданская и нравственная позиция должны быть не красивыми словами из учебников, а нормальным проявлением человечности. Нельзя! Нельзя видеть, как пьяный садится за руль и думать о том, что мои родные дома, а до остальных мне дела нет! В сердце не должно быть место эгоизму. Или мысленно перекладывать ответственность на кого-то другого: ай, сейчас кто-нибудь увидит и позвонит в милицию. Собственные комфорт и удобство стали цениться выше, чем чья-то жизнь. Заметьте, в отличие от компьютерных игр она у каждого из нас одна. А маленькое доброе дело, один короткий звонок, как бы это пафосно не звучало, могут спасти жизнь, предотвратить трагедию.





Именно поэтому Госавтоинспекция области обращается к гражданам и просит их в случаях, когда они знают или предполагают, что за рулем находится пьяный человек, сообщать на линию «102». Этот звонок ничем вас не обязывает, но благодаря ему не случится дорожная авария, не пострадают люди.



Сесть за руль после употребления спиртного – должно быть табу для каждого водителя. Пьяный за рулем – потенциальный убийца, которому не может быть оправданий. Таких же оправданий не может быть и человеку, который не предпринял меры, чтобы его, к примеру, друг не сел за руль, а воспользовался общественным транспортом или, видя виляющий на дороге автомобиль, не набрал короткий номер «102».



Штраф за управление транспортным средством в нетрезвом виде — от 50 до 100 базовых величин с лишением прав управления сроком на три года.

За повторное в течение года нарушение — уголовная ответственность, а также специальная конфискация транспортного средства.



Помните, что только совместными усилиями мы сделаем дороги более