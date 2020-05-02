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Появится ли у нас своё Бордо? Беларусское вино и климат

02.05.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пино Нуар, Рислинг и Шардоне могут расти в Беларуси.

Появится ли у нас своё Бордо? Беларусское вино и климат
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Фота: Фото из личных архивов Сергея Постникова и Сергея Лысова

Потепление значительно расширяет географию виноделия на север и на юг, отметил Эрик Асимов, винный критик из TheNewYorkTimes, в своём тексте о влиянии изменения климата на виноделие, пишет greenbelarus.info
В Аргентине стало возможным выращивать виноград на высоте до 2000 метров, а в Норвегии и Англии созревает Рислинг. Станет ли Беларусь новым Бордо в таких условиях?

Из атомщиков – в виноделы

Если кого и радует глобальное потепление климата, так это виноделов Беларуси – за последние годы климат изменился настолько, что в стране стало реальным выращивать vitis vinifera – классические сорта винограда, названия которых знакомы каждому.

О том, как выращивать виноград под Минском и даже в холодном Витебске, Зелёному порталу рассказали два винодела – Сергей Постников и Сергей Лысов.

Сергей Постников закончил в Минске Белорусский Политехнический Институт по специальности инженер-теплоэнергетик. По союзному распределению попал на Запорожскую атомную станцию, отработал по специальности пять лет и вернулся в родную Беларусь. Но уже с необычным навыком.

«В Украине все делали вино, там это обыденное дело. Не так, как это было принято на даче в Беларуси – сахарок, вода и бутылка с перчаткой. Сорта винограда, которые росли там и которые росли тут лет 30 назад – это две большие разницы. У нас было всего несколько сортов, которые хоть как-то вызревали. Такие сорта в народе прижились под названием Изабелла, хотя на самом деле это, конечно, оно другое.

Изабелла это достаточно поздний сорт даже для Молдовы, здесь у него нет шансов вызреть. Но название народу понравилось. Из него же и пытались делать вино. Вернувшись, я попробовал сделать вино из такого винограда – полная ерунда получалась».

В 2010 году Сергей нашел в интернете Киевский магазин для виноделов, который создал свой сайт, а к нему и форум, где люди могли обмениваться опытом. Беларусам опыт соседней Украины пришёлся очень кстати. Только тогда Сергей впервые столкнулся с людьми, которые выращивали в нашей стране «нормальный виноград».

Уже через два года изучения виноградарства бывший инженер-теплоэнергетик решается высадить в 10 км от Минска свои первые 40 кустов – белого и красного винограда пополам, эксперимента ради. Сергей брал по три куста каждого сорта, чтобы опытным путем, сделав вино, понять, стоит с ним работать или нет.

«Завтра мороз – идем собирать виноград»

Многие мировые институты виноградарства и виноделия, а также «Магарач» в Крыму, им.Потапенко в Новочеркасске и Таирова в Одессе выводили ранние и сверхранние сорта винограда. В их климатических условиях урожай можно собирать уже в августе или конце июля. Для наших реалий же это означало, что виноград дойдет до нужной кондиции только к октябрю.

«Мы, как правило, держим виноград технических сортов до упора. Буквально смотришь прогноз погоды на завтра – ага, мороз или дождь? Вперед собирать!

И только 2018 год был первым, когда мы не дожидались вот этого и уже в первых числах сентября собирали белый виноград на вино. По сахару и кислоте он успел набрать достаточные кондиции, поэтому и собрали практически на месяц раньше, чем обычно».

Последние годы многие виноделы стали экспериментировать и высаживать классические сорта винограда с ранним сроком вызревания. Например, у Рислинга показатель САТ 2800-2900’C (сумма активных температур) и его уже стало возможным выращивать на юге страны: в Бресте и Гомеле.

Под Минском баловаться Рислингом еще не рискуют, но уже вовсю экспериментируют с Шардоне, Пино Блан, ПиноГри, Гевюрцтраминером... У Сергея уже несколько лет, как высажена вся немецкая и австрийская классика – настоящая Рейнская долина под Минском.


«У людей уже были первые пробные урожаи, и мы пили это вино, так что да, можно смело сказать, что виноград вызревает и если следующие года будут такие как 2018 и 19 – это наше будущее!».

Среди виноделов есть поговорка: технический виноград должен страдать, чтобы получилось хорошее вино. И Сергей придерживается именно этого мнения. Он не поливает и не удобряет свой технический виноград, имея принципиальную позицию по этому вопросу:

«На самом деле, винограду надо не так много воды. А чтобы получилось хорошее вино, не нужно иметь огромный урожай с куста, наоборот, идеальное сочетание – это бутылка с куста, а для бутылки нужен килограмм винограда. Это я говорю именно про идеал. Конечно, мы себе такого позволить пока не можем, у нас нет такой большой посадки, поэтому собираем и по три-пять кило с куста».

Укоротить или продлить срок созревания винограда?

Много гибридных форм винограда создает известный селекционер из Швейцарии Валентин Блаттнер. Суть скрещивания – получить максимально похожий на классику сорт с ранним сроком вызревания, морозостойкий устойчивый к болезням.

И если последние десятилетия он выводил именно ранние сорта, то теперь в связи с глобальным потеплением климата он делает наоборот – создает наиболее поздние сорта, что особенно востребовано в странах Южной Америки.

Это в Беларуси климат стал дружелюбнее к виноделам, а в жарких странах наоборот – чем позже нужно собрать виноград, тем лучше, потому что в сентябре-октябре из-за жары заниматься виноделием стало невозможно!

«Если мы стараемся высаживать сорта максимум 140-145 дней срока созревания, то у них за 160, чтобы пропустить этот период жары. Поэтому изменение климата на разные страны по-разному влияет, - говорит винодел из-под Минска. - Около полугода назад в Бордо была встреча производителей вина, и они утвердили там с десяток новых сортов, в том числе и гибридов, именно с таким продленным сроком. В классическом виноделии все строго регламентировано: ты можешь здесь высаживать только Мерло, или только Каберне – очень строго. И вот они провели это заседание, потому что надо было что-то менять».

Беларусь – новое Бордо?

«Это очень радужные перспективы, даже если надеть розовые очки. И то, вряд ли они таковыми видятся виноделам. Если мы говорим про мировую классику сортов, то вряд ли у нас такое будет, а может и никогда не будет, чтобы у нас Каберне Совиньон или Мерло набирало идеальные кондиции.

Но на раннюю красную классику, как Пино Нуар, Австрийские Португизер и Цвайгельт или почти всю белую классику: Шардоне, Рислинг, Пино Блан, ПиноГри и другие – мы можем рассчитывать, это уже высажено и мы уже имеем хороший результат».

Южные регионы страны могут больше экспериментировать, ориентир – многолетний опыт виноделов с севера Украины. В Черниговской области выращивают вообще все: и Каберне и Мерло, и многие итальянские сорта. А север Украины – это юг Беларуси.

Может ли из вина получиться бизнес в нашей стране?

Даже если позволит погода, нам еще очень далеко до того, чтобы мы могли продавать свою продукцию, считает винодел.

«Вино, в отличие от крепкого алкоголя, ты для себя можешь делать неограниченно, я себе могу заготовить 200-300 литров вина, и мне этого на год хватает. Можно сделать хоть 900 литров, сказать, что соседи и друзья приходят, и вы каждые день пьете – никаких ограничений. Но чтобы продавать его, нет нужной законодательной базы.

Если кто-то готов рисковать и нарушать закон то да, посадил пару гектаров на свой страх и риск и продавай. Но кому нужен такой бизнес?»

По словам собеседника, есть другой вариант – высаживать от одного до трех гектаров технического винограда (на гектаре около 4000 лоз). Они смогут продавать не вино, а сам виноград как ягоду.

Например, в Самохваловичах есть институт плодоводства, там большие делянки винограда, тоже больше гектара, они занимаются сортоиспытанием. Там очень много сортов винограда, их вносят в реестр и так далее.

«Понятно, что виноград, который там выращивают продают всем желающим и мы, виноделы,  технический виноград сами у них покупаем. Вот это хорошая идея для бизнеса и спрос будет 100%» – говорит собеседник.

Северный виноград – методом проб и ошибок

Теперь давайте добавим виноделам более суровые погодные условия и из Минска перенесемся в Витебск.

Сергей Лысову из Витебска 62 года, и он работает директором машиностроительного завода. Дом на окраине города с участком позволяет иметь необычное для Витебска занятие – у Сергея 130 кустов винограда для производства вина.

«Занимаюсь я виноградом давно, первые попытки посадить плантацию за городом были неудачными. Это был 1984 год, и климат был не тот, и место. Это был дом под дачу с участком земли в Витебской области, но так как я там не жил, у меня весь урожай воровали. Да и сейчас, думаю, в таких случаях воруют».

В конце концов, Сергей избавился от этого дома и участка, и только в Витебске смог заняться любимым делом. Самым старым его кустам около 13 лет, а через руки Сергея за эти годы прошло очень много сортов, около 40. Сейчас ассортимент сузился – появился опыт и знания о том, что можно и что нужно выращивать.

«Если взять ту же Молдову, то там понятно. А здесь же все достигалось методом проб и ошибок. И даже если виноград растет и дает урожай, совершенно непонятно, какое в результате получится вино?»

Виноград со всего света в Витебске

Сергей приобретал саженцы в основном в Европе – в питомниках Польши, Литвы и Германии. Добрался даже до Америки, связался с университетом в Миннесоте, те ответили, что не высылают за пределы США и Канады, и посоветовали обратиться к фермерам. После 15 написанных писем отозвался один человек.

Так у Сергея появился виноград из Нового света.

«На сегодня из немецких сортов у меня на белое вино растет Солярис, Фениция и Мускарис , из красных в первую очередь отмечу Регент – самый надежный и благодарный для меня сорт. Из американских, большая посадка белого сорта Брианна, а для красного вина Маркетт».

Осознав это путем многолетней практики и поняв, что климат меняется, я приобрел саженцы Шардоне, посадил их в теплицу на южную сторону.

Что касается изменения климата, все стало устойчивей созревать.

Все сорта – это межвидовые гибриды, вино из них хорошее, его пить можно, но большего чем столовое ежедневное вино не получится. Такого же качества вина, как из Каберне или Рислинга в Витебске не будет».

В этом году Сергей ожидает первый урожай Шардоне, тогда и можно будет понять, будет ли он на плантации. Чтобы лучше адаптировать Шардоне, Сергей привил его на американский Маркетт. После этого получится, что низ растения – это Маркетт, который хорошо растет в холодной и мокрой почве – идеально для Витебской области – а верх –  Шардоне. По этой технологии получается устойчивый виноград, который и в почве чувствует себя прекрасно, и будет давать хороший урожай.

«Говорят, что в холодном климате нужно делать белые вина. Но, на мой вкус, красные у меня получаются лучше. Маркетт дает очень много сахара и повышенную кислотность, я делаю из него полусухие вина, оставляю буквально пару процентов сахара, и этот естественный сахар маскирует кислотность. После полугодовой выдержки получается тонкий привкус сухофруктов – очень приятно». 

Перспективы огромные, но есть «но»

Сергей видит большие перспективы для виноделия даже в холодной Витебской области. Более того, не только виноделия – а изготовления крепких напитков, таких как коньяк и бренди.

«Перспективы огромные, но в нашей стране все утыкается в обстоятельства. Для бренди подходит белый виноград любого сорта, который даже не надо укрывать. В Витебске климат изменился настолько, что я уже третью зиму не укрываю виноград. И дело даже не столько в зиме, а в весне, когда начинаются эти прыжки +10 потом -5 – вот это опасно.  А этой зимы вообще не было».

За дело можно будет браться, когда в Беларуси будет подходящее законодательство.

«У нас лицензируется производство алкогольсодержащей продукции с такими требованиями, что нужно запускать проект огромного завода: с асфальтированной площадкой, с парковкой, с хранилищами… А в той же Латвии – пожалуйста, хоть у себя на кухне занимайся, главное соблюдай санитарию и проверяй свою продукцию на качество с какой-то периодичностью. И все – к человеку никто не лезет, главное, чтобы продукция была хорошая. У нас все гораздо сложнее, кто за это возьмется?

Поэтому перспективы развития есть, но все сдерживается законодательно и ментально. Можно сделать законодательство, но у вас украдут весь урожай. На своих виноградниках нужно жить, стоит только уехать – половина украдена. Воровство, обнищание, законодательство – все упирается в это».
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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