Новым главным тренером ярославского «Локомотива» стал белорус

Источник материала: Tut.by

Новым главным тренером ярославского «Локомотива» стал белорусский специалист Андрей Скабелка, сообщает официальный твиттер клуба.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Контракт с новым тренером заключен на три года.

Ранее Андрей Скабелка работал в КХЛ главным тренером «Сибири», «Авангарда» и «Барыса».

Накануне Скабелка покинул казахстанский клуб, так как его не устраивало совмещение должностей в клубе и сборной.