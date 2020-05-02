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Новым главным тренером ярославского «Локомотива» стал белорус
Источник материала: Tut.by
Новым главным тренером ярославского «Локомотива» стал белорусский специалист Андрей Скабелка,
Контракт с новым тренером заключен на три года.
Ранее Андрей Скабелка работал в КХЛ главным тренером «Сибири», «Авангарда» и «Барыса».
Накануне Скабелка покинул казахстанский клуб, так как его не устраивало совмещение должностей в клубе и сборной.
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Новым главным тренером ярославского «Локомотива» стал белорусский специалист Андрей Скабелка, сообщает официальный твиттер клуба.
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