«Цветы очень красивые, но окно…». Лариса Гузеева выложила фото герани на подоконнике, но подписчики пристыдили ее

Источник материала: ОНТ

Телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в Instagram опубликовала фото с комнатной геранью на подоконнике, но подписчики обратили внимание не только на красоту цветка, на и на состояние окна.

«Потребность в красоте. Я за ней охочусь, за красотой! В масштабах Страны - ничего себе, а в режиме изоляции - шедевр. Всем лёгкости бытия и радости!», – подписала пост Гузеева.

Многие комментаторы оценили красоту домашнего растения, давали советы, чтобы герань выглядела еще лучше: «Как красиво! Сначала подумала, что рисунок акварелью», «Отлипнуть у герани верхушку, и тогда побеги пойдут в бока, она вырастет пушистой», «Это правда, при таких ограничениях начинаешь замечать красоту там, где раньше в суете мог пройти мимо».

А некоторые фолловеры заметили, что окна в квартире у телеведущей грязные: «Цветы очень красивые, но окно...Такое грязное», «Мне тоже надо окно добраться помыть», «В глаза бросается только окно», «Окно помой». Последнему из них Гузеева ответила резко: «Рот помой».

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