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Свой 161-й рекорд по поднятию гири Вячеслав Хоронеко посвятил врачам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко стал обладателем очередного спортивного рекорда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующие сертификаты вручены атлету накануне. Напомним, в начале апреля Хоронеко выполнял жим 24-килограммовой гири, сделав 170 подъемов за 163 секунды.
Вячеслав Хоронеко, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:
Сейчас Хоронеко готовится к «Славянскому базару», на котором надеется установить еще одно высшее мировое достижение. А нынешний рекорд, уже 161-й в карьере, спортсмен посвятил героям нашего времени – врачам.
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Новости Беларуси. Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко стал обладателем очередного спортивного рекорда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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