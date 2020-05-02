Просили около 2 миллионов долларов... Дворец Четвертинских в Гродно упал в цене в 7 раз









Найти нового хозяина для постройки XVIII века пытаются с 2016 года. За это время дворец уже подешевел в несколько раз. Очередная попытка реализовать историческое здание по улице Ожешко состоится 25 мая.





realt.by Начальная цена объекта историко-культурного наследия в этот раз будет составлять чуть более 656 тысяч рублей. Напомним, что несколько лет назад за него просили около 2 миллионов долларов, пишет





Новому собственнику достанется историческое трехэтажное здание площадью 1955 «квадратов». Помимо самого дворца, победитель торгов получит 7 прилегающих к нему построек, а также право аренды земельного участка площадью порядка 90 соток на 50 лет.





Стоит отметить, что за прошедшие несколько лет здание в парке Жилибера уже не раз «продавали» тому или иному инвестору. Так, в позапрошлом году самым вероятным покупателем считали китайскую компанию из провинции Ганьсу, которая намеревалась открыть здесь гостиницу и ресторан. Помимо этого, в разное время сообщалось, что во дворце будет работать загс, школа талантов и даже экологический музей. Судя по тому, что здание по-прежнему находится на балансе Гродненского центра недвижимости, ни одна из этих идей так и не была реализована.





По условиям торгов, новый собственник дворца может реконструировать его под объект административного или культурно-просветительского назначения. Победитель торгов должен подписать охранное обязательство на недвижимую историко-культурную ценность, провести капитальный ремонт дворца (на это ему отводится 4 года) и ввести его в эксплуатацию.





Справка.





Здание по улице Ожешко в Гродно было построено в 1786 году для медицинской академии. В 1795 году король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский подарил постройку князьям Святополк- Четвертинским. При них дворец был перестроен: здесь появились флигели, декоративные балконы и дополнительный этаж.





В середине XIХ века часть дворца сдавалась в аренду почтово-телеграфной конторе, а позднее — интернату Второго армейского корпуса и управлению уездного воинского начальника. Кроме того, почти до самого начала Второй мировой войны некоторые помещения дворцового комплекса сдавались в аренду как жилые квартиры.





После окончания войны и до 2014 года во дворцовом комплексе размещалась военная комендатура.