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Просили около 2 миллионов долларов... Дворец Четвертинских в Гродно упал в цене в 7 раз

02.05.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дворцовый комплекс князей Четвертинских, расположенный в центре Гродно, вновь выставлен на торги.



Найти нового хозяина для постройки XVIII века пытаются с 2016 года. За это время дворец уже подешевел в несколько раз. Очередная попытка реализовать историческое здание по улице Ожешко состоится 25 мая.

Начальная цена объекта историко-культурного наследия в этот раз будет составлять чуть более 656 тысяч рублей. Напомним, что несколько лет назад за него просили около 2 миллионов долларов, пишет realt.by

Новому собственнику достанется историческое трехэтажное здание площадью 1955 «квадратов». Помимо самого дворца, победитель торгов получит 7 прилегающих к нему построек, а также право аренды земельного участка площадью порядка 90 соток на 50 лет.

Стоит отметить, что за прошедшие несколько лет здание в парке Жилибера уже не раз «продавали» тому или иному инвестору. Так, в позапрошлом году самым вероятным покупателем считали китайскую компанию из провинции Ганьсу, которая намеревалась открыть здесь гостиницу и ресторан. Помимо этого, в разное время сообщалось, что во дворце будет работать загс, школа талантов и даже экологический музей. Судя по тому, что здание по-прежнему находится на балансе Гродненского центра недвижимости, ни одна из этих идей так и не была реализована.

По условиям торгов, новый собственник дворца может реконструировать его под объект административного или культурно-просветительского назначения. Победитель торгов должен подписать охранное обязательство на недвижимую историко-культурную ценность, провести капитальный ремонт дворца (на это ему отводится 4 года) и ввести его в эксплуатацию.

Справка.

Здание по улице Ожешко в Гродно было построено в 1786 году для медицинской академии. В 1795 году король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский подарил постройку князьям Святополк- Четвертинским. При них дворец был перестроен: здесь появились флигели, декоративные балконы и дополнительный этаж.

В середине XIХ века часть дворца сдавалась в аренду почтово-телеграфной конторе, а позднее — интернату Второго армейского корпуса и управлению уездного воинского начальника. Кроме того, почти до самого начала Второй мировой войны некоторые помещения дворцового комплекса сдавались в аренду как жилые квартиры.

После окончания войны и до 2014 года во дворцовом комплексе размещалась военная комендатура.
 
Теги: Гродно
 
 
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Дворцовый комплекс князей Четвертинских, расположенный в центре Гродно, вновь выставлен на торги.
 
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