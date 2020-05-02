С 3 мая снова дешевеет автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 3 мая в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин снизятся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: arembowski, pixabay.com

С 3 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 69 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка, ДТ — 1 рубль 79 копеек.

Это тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 26 апреля : дизель и бензины подешевели на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.