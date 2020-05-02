«Торпедо-БелАЗ» катком прошлось по «Минску»

Источник материала: Tut.by

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2 мая проходят матчи седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу . В Минске «Торпедо-БелАЗ» катком прошлось по «горожанам», Валерий Горбачик оформил хет-трик, а зрители увидели семь голов.

Вчера в Борисове «Смолевичи» проиграли «Энергетику-БГУ» . «Быки» продолжают прозябать на предпоследнем месте в турнирной таблице. «Студенты» прервали свою трехматчевую серию без голов и побед.

Футбол на этой неделе начался 29 апреля в Солигорске с совершенно невероятного ответного матча полуфинала Кубка Беларуси. Брест пропустил четыре гола, но «Шахтеру» этого не хватило">«Шахтер» чуть не выбил брестское «Динамо», проигрывая после первого тайма по сумме двух игр 0:4! «Горняки» показали, что они становятся грозной силой в белорусском футболе, продемонстрировав волю к победе и сумасшедшую самоотдачу.



«Шахтер» и брестское «Динамо» выдали совершенно чумовой кубковый матч 29 апреля, забив на двоих шесть голов, а «горняки» были близки к сумасшедшему камбэку! Фото: ФК «Шахтер»

Поэтому центральным матчем седьмого тура можно смело назвать игру «Шахтера» против «Ислочи», который состоится 3 мая. «Волки» забрались на второе место, имея 12 очков. «Горняки» пока застряли внизу турнирной таблицы, имея всего восемь баллов.

Но команда Вернидуба, похоже, нашла свою игру и опять становится опасным соперником. Однако успеют ли игроки восстановиться психологически после безумия в Кубке? «Шахтер» потерял главного защитника Сергея Политевича, который получил травму. У форварда Дарко Бодула не идет игра, нестабилен вратарь Александр Гутор. Впрочем, набрали хорошую форму Игор Иванович, Виталий Лисакович, Юлиус Сзоке, Никола Антич. Квалифицированных исполнителей хватает, поэтому «Ислочи» будет очень сложно.

Но команда Жуковского умеет настраиваться на топов, да и сама уже претендует на это звание. Не пропустите 3 мая в 20.00 матч в Солигорске!

2 мая обратите внимание на игру в столице. К минскому «Динамо» приедет лидер чемпионата — «Слуцк». Для динамовцев это будет вторая игра после смены тренера на Леонида Кучука. Первая получилась вполне приличной, хоть новый коуч и не присутствовал на скамейке. Посмотрим, что покажет команда на стадионе «Динамо».

Аутсайдер турнира — «Белшина», еще ни разу не побеждавшая, примет брестское «Динамо». БАТЭ сыграет против «Немана».

Видео: АБФФ-TV

Борисовчане, при определенном стечении обстоятельств, могут ворваться в лидирующую группу команд. А пока, маркетинг клуба запустил новое шоу, в котором принял участие их давний поклонник Вадим Галыгин.





2 мая состоятся три игры:

ФК «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5

Минск. 2 мая. Стадион «Трактор».

ФК «Минск»: Леонов, Рыжук, Остроух (к), Евдокимов, Шрамченко, Хващинский, Грибовский (Алексиевич, 67), Прищепа (Ролович, 58), Яроцкий (К.Зинович, 78), Залеский, Чаговец.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма — Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов — Капленко — Антилевский (Велозо, 72), Премудров (Николаевич, 55), Хачатурян (к), Рамос — Горбачик (Журневич, 69).

Голы: 0:1 — Премудров (7). 0:2 — Горбачик (31). 0:3 — Горбачик (37). 1:3 — Хващинский (39). 1:4 — Горбачик (45). 1:5 — Велозо (85). 2:5 — Ролович (89).

Предупреждения: Прищепа (38), Грибовский (40), Премудров (49).

«Автозаводцы» по конспектам Пунтуса продолжают уверенный ход по турниру. После игры с «Рухом», в которой они так и не смогли распечатать ворота брестчан, в Минске жодинцы отправили в ворота противника сразу пять мячей. А Валерий Горбачик в первом тайме оформил хет-трик.

Минчане в первые 45 минут смогли лишь один раз огорчить вратаря гостей, хлестким и метким ударом в первом тайме отметился Владимир Хващинский. Таким образом, прервалась «сухая» серия из трех матчей голкипера Владимира Бушмы.

Во втором тайме в концовке команды обменялись голами. За гостей отличился перспективный легионер Велозо, а за «горожан» — Ролович.

Прямо сейчас «Торпедо-БелАЗ» возглавляет чемпионскую гонку.

«Рух» — ФК «Городея» — 0:0

Матч начался.

«Динамо-Минск» — ФК «Слуцк», 18.00.

3 мая тур завершится четырьмя встречами:

«Белшина» — «Динамо-Брест», 14.00;

ФК «Витебск» — «Славия», 16.00;

БАТЭ — «Неман», 18.00;

«Шахтер» — «Ислочь», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки «Торпедо-БелАЗ» 7 14 ФК «Слуцк» 6 13 «Ислочь» 6 12 «Энергетик-БГУ» 7 12 БАТЭ 6 10 ФК «Витебск» 6 10 ФК «Городея» 6 9 ФК «Минск» 6 9 «Динамо» (Минск) 6 9 «Неман» 6 8 «Шахтер» 6 8 «Рух» 6 8 «Славия» 6 7 «Динамо» (Брест) 6 7 ФК «Смолевичи» 7 3 «Белшина» 6 2

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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