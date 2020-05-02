Оперу Большого театра Беларуси «Дикая охота короля Стаха» можно посмотреть онлайн

Источник материала: Вороновская газета





Легендарный спектакль Большого театра Беларуси, оперу Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха» можно посмотреть онлайн. Видео доступно в течение недели в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых материалов БТРК «Белтелерадиофонд» в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Спектакль «Дикая охота короля Стаха» по мотивам исторического детектива Владимира Короткевича уже стал национальной музыкальной классикой. Он был создан в 1989 году композитором Владимиром Солтаном в тесном сотрудничестве с постановочной группой и исполнителями главных партий. Спектакль вызвал фурор среди публики и критиков, став настоящей сенсацией в театральной жизни страны. Зрители и слушатели, будто завороженные, погружались в мир образов исторического детектива и в саму музыку дикой охоты — одну из самых сильных и ярких тем оперы.

«Охота у Солтана — это и реальность, и мираж, и фантом. Все переплетается в музыке охоты: история и современность, вечное и сиюминутное, человеческая воля и слабость, страх и возмездие. Это судьба, это расплата, которая наступает рано или поздно», — рассказали в театре.

В год постановки опера дважды была представлена на сцене Большого театра в Москве и имела большой успех. В 1990 году талантливая работа композитора, постановщиков и исполнителей главных ролей Натальи Костенко, Виктора Скоробогатова и Владимира Экнадиосова была отмечена Государственной премией БССР. Уникальным для Беларуси явлением стало исполнение оперы в натуральных декорациях Троицкого предместья в Минске.

«Конфликтная завязка сюжета оперы вызывает в памяти знаменитую английскую повесть о собаке Баскервилей, где также один из героев задался целью уничтожить всех претендентов на родовые титул и богатство. Однако колорит «Дикой охоты» насквозь белорусский. В музыке оживает неповторимое настроение мистической красоты и ужаса, которыми овеяны предания жителей таинственных полесских болот», — добавили в театре.

Спектакль записан в 1989 году.

https://www.belta.by/