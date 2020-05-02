Дочь Назарбаева лишена полномочий спикера парламента Казахстана

Источник материала: Ежедневник

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената парламента Дариги Назарбаевой.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны.

О причинах принятого решения пока ничего не сообщается. При этом, Токаев поблагодарил Назарбаеву за работу на посту спикера Сената.

"Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан", - написал президент в своем Twitter.