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Дочь Назарбаева лишена полномочий спикера парламента Казахстана
02.05.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената парламента Дариги Назарбаевой.
Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны.
О причинах принятого решения пока ничего не сообщается. При этом, Токаев поблагодарил Назарбаеву за работу на посту спикера Сената.
"Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан", - написал президент в своем Twitter.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената парламента Дариги Назарбаевой.
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