ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дочь Назарбаева лишена полномочий спикера парламента Казахстана

02.05.2020 16:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената парламента Дариги Назарбаевой.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны.

О причинах принятого решения пока ничего не сообщается. При этом, Токаев поблагодарил Назарбаеву за работу на посту спикера Сената. 

"Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента Республики Казахстан", - написал президент в своем Twitter.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената парламента Дариги Назарбаевой.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Узбекистане из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище эвакуировали 12 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика