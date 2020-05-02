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В Узбекистане из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище эвакуировали 12 тысяч человек

02.05.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Узбекистана. В Узбекистане 12 тысяч человек эвакуированы из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узбекистане из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище эвакуировали 12 тысяч человек

Полностью затоплены два поселка. Дома, расположенные в километре от водохранилища, полностью оказались под водой. Информации о жертвах нет.

В Узбекистане из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище эвакуировали 12 тысяч человек

ЧП случилось в результате прорыва в одной из секций бетонной конструкции высотой около 30 метров. Власти уже заявили, что повреждение ослабило всю плотину и она вообще может полностью разрушиться.

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Новости Узбекистана. В Узбекистане 12 тысяч человек эвакуированы из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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